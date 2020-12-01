В Киеве прорыв теплотрассы возле моста Патона - часть домов без отопления и горячей воды
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Киеве возле моста Патона обнаружили повреждение теплосети, в результате чего 7 домов остались без отопления и горячей воды. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго".
"1 декабря обнаружено эксплуатационное повреждение теплосети по адресу: улица Старонаводницкая, 40. В результате повреждения произошла утечка теплоносителя на проезжую часть. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения и начала ремонтные работы. Завершить их планируют в течение суток", - отметили в Киевтеплоэнерго.
Сообщается, что временно услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению прекращено до 7 жилых домов.
"Год ввода трубопровода в эксплуатацию - 1986, диаметр - 250 мм. В Киеве 80% тепловых сетей исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены", - добавили в пресс-службе.
Напомним, на столичном мосту имени Патона в марте произошел прорыв теплотрассы.
Кроме того, в июне этого года на столичном мосту имени Патона также произошел прорыв магистрального трубопровода.