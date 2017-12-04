У Києві презентували другий том "Книги пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. 4 грудня, у приміщенні Національного військово-історичного музею України відбулась презентація "Книги пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України (Книга ІІ: Запорізька область, Івано-Франківська область, м. Київ, Київська область, Кіровоградська область, Автономна Республіка Крим, Луганська область, Львівська область)". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
Зазначається, що книга була видана за ініціативи та на кошти Міністерства оборони України.
"Книга пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України" — це скромна данина героям, які впродовж 2014-2017 років загинули, захищаючи територіальну цілісність та недоторканість нашої держави" - йдеться в повідомленні.
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Міністерство оборони України вшановує пам’ять полеглих та намагається максимально інформувати суспільство про бойові та небойові втрати, що несуть Збройні Сили України під час виконання свого конституційного обов'язку.
Екземпляри "Книги пам'яті" були передані представникам Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради, кільком військовим частинам, середнім школам, громадським організаціям, а також родинам загиблих.
Зазначається, що найближчим часом планується проведення презентації «Книги пам'яті» в Івано-Франківську, Львові, Запоріжжі та Старобільську.
Нагадаємо, з початку проведення антитерористичної операції на сході України і до 15 серпня 2017 року внаслідок конфлікту постраждали 34 тис. 766 осіб, зокрема 10 тис. 225 - загинули.