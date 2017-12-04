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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 5596 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 18283 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 98328 просмотра

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В Киеве презентовали второй том "Книги памяти военнослужащих Вооруженных Сил Украины"

В Киеве презентовали второй том "Книги памяти военнослужащих Вооруженных Сил Украины"

Киев  •  УНН

 • 14518 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. 4 декабря, в помещении Национального военно-исторического музея Украины состоялась презентация "Книги памяти военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые погибли защищая суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины (Книга ІІ: Запорожская область, Ивано-Франковская область,. Киев, Киевская область, Кировоградская область, Автономная Республика Крым, Луганская область, Львовская область) ". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Отмечается, что книга была издана по инициативе и на средства Министерства обороны Украины.

"Книга памяти военнослужащих Вооруженных Сил Украины" - это скромная дань героям, которые в течение 2014-2017 годов погибли, защищая территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства" - говориться в сообщении

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Министерство обороны Украины чтит память павших и пытается максимально информировать общество о боевых и небоевые потери, которые несут Вооруженные Силы Украины во время выполнения своего конституционного долга.

Экземпляры "Книги памяти" были переданы представителям Киевской городской государственной администрации, Киевского городского совета, нескольким военным частям, средним школам, общественным организациям, а также семьям погибших.

Отмечается, что в ближайшее время планируется проведение презентации "Книги памяти" в Ивано-Франковске, Львове, Запорожье и Старобельске.

Напомним, с начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины и в 15 августа 2017 в результате конфликта пострадали 34 тыс. 766 человек, в том числе 10 тыс. 225 - погибли.

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