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У Києві презентували другий етап соцпроекту “Книга добра”

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Києві презентували ІІ етап Міжнародного соціального проекту “Книга добра” в рамках якого люди, зокрема діти, розповідають про реальні історії добра, передає кореспондент УНН.

"Коли виникла ця ідея, це дійсно не формальність, я і не сподівався на те, що це отримає не просто так багато історій, оскільки справа не в кількості історій — може бути 2 тисячі, може бути 10 тисяч, може бути 20, але, що стільки діток відгукнуться на цю ідею і розкажуть не просто якісь окремі факти, а дійсні історії, історії добра“, - сказав П.Клімкін.

За словами організаторів, вже більше трьох тисяч людей надіслали свої історії про добрі вчинки, з яких літературна рада на чолі з письменницю Марією Матіос відібрала сотню найцікавіших.

Книга, у яку ввійдуть найкращі історії, створюватиметься у майстерні Центру української культури м.Таллінн (Естонія) з унікального саморобного паперу. 100 авторів, чиї роботи увійдуть до “Книги добра” та 100 найактивніших учасників ІІ етапу проекту віком від 8-16 років поїдуть на літній відпочинок в Угорщину. Якщо переможець з певних причин не зможе відвідати цю країну, то така можливість буде у його рідних. Крім того, 100 хлопців та дівчат зможуть оздоровитися в Карпатах.

При цьому, планується, що вихованці найактивніших шкіл, які візьмуть участь у проекті, презентуватимуть “Книгу добра” в одній із 50 країн світу.

“Книгу добра” передадуть в Національну бібліотеку Ватикану (Італія), бібліотеку Конгресу США, Королівську бібліотеку Великої Британії та Олександріївську бібліотеку (Єгипет). Також 25 унікальних “Великих книг”, разом із друкованими копіями, буде презентовано в усіх обласних центрах України та передано бібліотекам і загальноосвітнім школам.

Варто зазначити, що організатори проекту планують виготовити 100 ексклюзивних екземплярів “Книг історій про Добро” (на черпаному папері) та 10 тис. друкованих примірників.

Як повідомляв УНН, у Києві написали найдовший лист Святому Миколаю.

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