В Киеве презентовали второй этап соцпроекта "Книга добра"

“Когда возникла эта идея, это действительно формальность, я и не надеялся на то, что это получит не просто так много историй, так как дело не в количестве историй — может быть 2000, может быть 10 000, может быть 20, но, столько детей откликнутся на эту идею и расскажут не просто какие-то отдельные факты, а настоящие истории, истории добра”, — сказал министр иностранных дел Павел Климкин.

По словам организаторов, уже более трех тысяч человек прислали свои истории о добрых поступках, из которых литературный совет во главе с писательницей Марией Матиос отобрал сотню самых интересных.

Книга, в которую войдут лучшие истории, будет создаваться в мастерской Центра украинской культуры г.Таллинн (Эстония) из уникальной самодельной бумаги. 100 авторов, чьи работы войдут в “Книгу добра” и 100 активных участников II этапа проекта в возрасте от 8-16 лет поедут на летний отдых в Венгрию. Если победитель по определенным причинам не сможет посетить эту страну, то такая возможность будет у его родных. Кроме того, 100 ребят смогут оздоровиться в Карпатах.

При этом планируется, что воспитанники активных школ, которые примут участие в проекте, представят “Книгу добра” в одной из 50 стран мира.

“Книгу добра” передадут в Национальную библиотеку Ватикана (Италия), библиотеку Конгресса США, Королевскую библиотеку Великобритании и Александрийскую библиотеку (Египет). Также 25 уникальных “Больших книг”, вместе с печатными копиями, будут представлены во всех областных центрах Украины и переданы библиотекам и общеобразовательным школам.

Стоит отметить, что организаторы проекта планируют изготовить 100 эксклюзивных экземпляров “книг историй о Добре” (на исчерпаны бумаге) и 10 тыс. печатных экземпляров.

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