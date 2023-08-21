У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив 12 автівок військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Києві поліція затримала чоловіка за підпал 12 автівок військових. Житель столиці підпалював машини через його негативне ставлення до службовців. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Києва та МВС України.
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Зазначається, що більшість інцидентів стались наприкінці минулого року у Деснянському районі столиці. Затриманий підпалював автівки під час відключень світла у Києві через ракетні атаки рф.
У липні вже цього року затриманий знову почав підпалювати автівки військових.
35 річного мешканця Києва поліцейські викрили «на гарячому» під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля військового. Пристрої зловмисник виготовляв сам, вони спрацьовували за визначеним часом.
Свої дії затриманий пояснив негативним ставленням до військових.
Слідчі поліції повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.
Наразі правоохоронці перевіряють його причетність до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України.
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