В Киеве правоохранители задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военнослужащих

Детали

Отмечается, что большинство инцидентов произошли в конце прошлого года в Деснянском районе столицы. Задержанный поджигал машины во время отключений света в Киеве из-за ракетных атак рф.

В июле уже этого года задержанный снова начал поджигать машины военных.

35 летнего жителя Киева полицейские разоблачили «с поличным» во время закладки зажигательного устройства в очередной автомобиль военного. Устройства злоумышленник изготавливал сам, они срабатывали по определенному времени.

Свои действия задержанный объяснил негативным отношением к военным.

Следователи полиции сообщили нарушителю о подозрении в совершении преступления. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители проверяют его причастность к другим преступлениям, в том числе против основ национальной безопасности Украины.

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