У Києві правоохоронці затримали злочинну групу, яка виготовляла підробні дипломи

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 18824 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 44729 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 60643 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 62951 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 94088 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 71742 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82137 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95446 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87892 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 186256 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.9м/с
81%
Популярнi новини

Повітряні сили: під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16

12 квітня, 11:25 • 4334 перегляди

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

12 квітня, 12:08 • 5380 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 13824 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 11831 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 7552 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 60643 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 186256 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 340683 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 275177 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 385111 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 11934 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12582 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 62951 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20374 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25498 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У Києві правоохоронці затримали злочинну групу, яка виготовляла підробні дипломи

Київ • УНН

 • 10252 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Київська прокуратура спільно з Національною поліцією викрили злочинне угрупування, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті підроблених дипломів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.

У Києві правоохоронці затримали злочинну групу, яка виготовляла підробні дипломи

За інформацією прес-служби, сьогодні під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №4 слідчими СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві та Департаментом Кіберполіції України проведено низку санкціонованих обшуків, за результатами яких припинено діяльність злочинного угрупування, що спеціалізувалось на виготовленні та збуті підроблених дипломів про вищу освіту та інших документів.

"За попередніми даними, приблизний розмір незаконного прибутку, отриманого злочинною групою за 2015-2017 роки, складає понад 2 млн гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що організували зазначену протиправну діяльність мешканці міста Києва, а сама діяльність відбувалась на території Дніпровського району міста Києва", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, отримання замовлень на виготовлення документів (дипломів бакалавра, магістра, доктора наук, атестати; свідоцтва, державні акти на право приватної власності на землю, свідоцтва про одруження та інші офіційні документи) відбувалося через окремі веб-ресурси, адміністрування яких здійснювалося учасниками злочинної групи.

За результатами проведених обшуків за місцем проживання осіб, які входять до злочинного угрупування, а також місць, з яких здійснювалось адміністрування інтернет-ресурсів, виявлено та вилучено обладнання для виготовлення підроблених офіційних документів, велику кількість бланків (заготовок), а також вже підроблені та готові для збуту офіційні документи.

Також виявлено близько 100 підроблених печаток державних органів України, колишнього Радянського Союзу, Російської Федерації, а також приватних та державних суб’єктів підприємницької діяльності.

На даний час Департаментом Кіберполіції України вживаються заходи, направлені на встановлення осіб, які користувались послугами інтернет-ресурсів, а також подальше використання ними підроблених офіційних документів.
Окрім цього призначено низку експертиз для встановлення походження бланків (заготовок), голографічних захисних елементів, які використовувались для підроблення офіційних документів.

Досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів), триває. Також додатково перевіряється наявність в діях вказаних осіб ознак злочинів, передбачених ст. 199 (виготовлення, зберігання та збут державних цінних паперів, голографічних захисних елементів) та ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Як повідомляв УНН, прикордонники в міжнародному аеропорту Одеси виявили у громадянина Російської Федерації підроблений паспорт. За це його притягли до адмінвідповідальності і заборонили в’їзд в Україну на три роки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,941.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,641.67