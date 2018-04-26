У Києві правоохоронці затримали злочинну групу, яка виготовляла підробні дипломи

За інформацією прес-служби, сьогодні під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №4 слідчими СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві та Департаментом Кіберполіції України проведено низку санкціонованих обшуків, за результатами яких припинено діяльність злочинного угрупування, що спеціалізувалось на виготовленні та збуті підроблених дипломів про вищу освіту та інших документів.



"За попередніми даними, приблизний розмір незаконного прибутку, отриманого злочинною групою за 2015-2017 роки, складає понад 2 млн гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що організували зазначену протиправну діяльність мешканці міста Києва, а сама діяльність відбувалась на території Дніпровського району міста Києва", - йдеться у повідомленні.



Згідно з матеріалами слідства, отримання замовлень на виготовлення документів (дипломів бакалавра, магістра, доктора наук, атестати; свідоцтва, державні акти на право приватної власності на землю, свідоцтва про одруження та інші офіційні документи) відбувалося через окремі веб-ресурси, адміністрування яких здійснювалося учасниками злочинної групи.



За результатами проведених обшуків за місцем проживання осіб, які входять до злочинного угрупування, а також місць, з яких здійснювалось адміністрування інтернет-ресурсів, виявлено та вилучено обладнання для виготовлення підроблених офіційних документів, велику кількість бланків (заготовок), а також вже підроблені та готові для збуту офіційні документи.



Також виявлено близько 100 підроблених печаток державних органів України, колишнього Радянського Союзу, Російської Федерації, а також приватних та державних суб’єктів підприємницької діяльності.



На даний час Департаментом Кіберполіції України вживаються заходи, направлені на встановлення осіб, які користувались послугами інтернет-ресурсів, а також подальше використання ними підроблених офіційних документів.

Окрім цього призначено низку експертиз для встановлення походження бланків (заготовок), голографічних захисних елементів, які використовувались для підроблення офіційних документів.



Досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів), триває. Також додатково перевіряється наявність в діях вказаних осіб ознак злочинів, передбачених ст. 199 (виготовлення, зберігання та збут державних цінних паперів, голографічних захисних елементів) та ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.



Як повідомляв УНН, прикордонники в міжнародному аеропорту Одеси виявили у громадянина Російської Федерації підроблений паспорт. За це його притягли до адмінвідповідальності і заборонили в’їзд в Україну на три роки.