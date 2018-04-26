В Киеве правоохранители задержали преступную группу, которая изготовляла поддельные дипломы

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 19222 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 45140 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 69337 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 83757 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 108373 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 141745 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 107811 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 135097 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187720 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 284864 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.8м/с
72%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 156465 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 144776 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 126553 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 178189 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 123747 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 124741 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 179168 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 413660 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 371145 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 455919 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 14905 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 15387 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 25461 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 35756 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 41670 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В Киеве правоохранители задержали преступную группу, которая изготовляла поддельные дипломы

Киев • УНН

 • 10252 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Киевская прокуратура совместно с Национальной полицией разоблачили преступную группировку, которая специализировалась на изготовлении и сбыте поддельных дипломов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.

В Киеве правоохранители задержали преступную группу, которая изготовляла поддельные дипломы

По информации пресс-службы, сегодня во процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4 следователями СО Днепровского УП ГУНП в Киеве и Департаментом киберполиции Украины проведен ряд санкционированных обысков, по результатам которых прекращена деятельность преступной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте поддельных дипломов о высшем образование и других документов.

"По предварительным данным, примерный размер незаконной прибыли, полученной преступной группой в 2015-2017 годах, составляет более 2 млн гривен. В ходе досудебного расследования установлено, что организовали указанную противоправную деятельность жители города Киева, а сама деятельность происходила на территории Днепровского района города Киева ", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, получение заказов на изготовление документов (дипломов бакалавра, магистра, доктора наук, аттестаты; свидетельства, государственные акты на право частной собственности на землю, свидетельства о браке и другие официальные документы) происходило через отдельные веб-ресурсы, администрирование которых осуществлялось участниками преступной группы.

По результатам проведенных обысков по месту жительства лиц, входящих в преступную группировку, а также мест, из которых осуществлялось администрирование интернет-ресурсов, обнаружено и изъято оборудование для изготовления поддельных официальных документов, большое количество бланков (заготовок), а также уже поддельные и готовы для сбыта официальные документы.

Также обнаружено около 100 поддельных печатей государственных органов Украины, бывшего Советского Союза, Российской Федерации, а также частных и государственных субъектов предпринимательской деятельности.

В настоящее время Департаментом киберполиции Украины принимаются меры, направленные на установление лиц, которые пользовались услугами интернет-ресурсов, а также дальнейшее использование ими поддельных официальных документов.
Кроме этого назначен ряд экспертиз для установления происхождения бланков (заготовок), голографических защитных элементов, которые использовались для подделки официальных документов.

Досудебное расследование по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов), продолжается. Также дополнительно проверяется наличие в действиях указанных лиц признаков преступлений, предусмотренных ст. 199 (изготовление, хранение и сбыт государственных ценных бумаг, голографических защитных элементов) и ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Как сообщал УНН, пограничники в международном аэропорту Одессы обнаружили у гражданина Российской Федерации поддельный паспорт. За это его привлекли к административной ответственности и запретили въезд в Украину на три года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.20
Золото
$2,986.15
Ethereum
$1,549.89