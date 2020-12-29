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У Києві правоохоронці підозрюються в організації групи квартирних крадіїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Києві правоохоронців підозрюють в організації групи квартирних злодіїв. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

У Києві правоохоронці підозрюються в організації групи квартирних крадіїв

"…повідомлено про підозру 5 особам за фактом квартирної крадіжки, вчиненої у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 КК України). Згідно з матеріалами слідства, двоє столичних правоохоронців у травні 2020 року, вступивши у змову з трьома особами грузинської національності, здійснили крадіжку з проникненням у житло громадянина, та заволоділи майже 13 тисячами доларів США, які розподілили між собою", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у ході досудового розслідування правоохоронцям вдалося вийти на слід квартирних злодіїв та повідомити їм про підозру. Провівши 5 обшуків за місцями проживання підозрюваних виявлено речові докази, а саме набір відмичок, за допомогою яких здійснювалося проникнення у житло.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, групі столичних поліцейських повідомили про підозру через незаконне утримування чоловіка та вимагання відкупу у 10 тисяч доларів. 

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