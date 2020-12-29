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В Киеве правоохранители подозреваются в организации группы квартирных воров

Киев • УНН

 • 15753 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Киеве правоохранителей подозревают в организации группы квартирных воров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

В Киеве правоохранители подозреваются в организации группы квартирных воров

"...сообщено о подозрении 5 лицам по факту квартирной кражи, совершенной в крупных размерах (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Согласно материалам следствия, двое столичных правоохранителей в мае 2020 года, вступив в сговор с тремя лицами грузинской национальности, совершили кражу с проникновением в жилище гражданина, и завладели почти 13 тысячами долларов США, которые распределили между собой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования правоохранителям удалось выйти на след квартирных воров и сообщить им о подозрении. Проведя 5 обысков по месту жительства подозреваемых обнаружены вещественные доказательства, а именно набор отмычек, с помощью которых осуществлялось проникновение в жилище.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, группе столичных полицейских сообщили о подозрении из-за незаконного удерживания мужчины и вымогательства откупа в 10 тысяч долларов.

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