У Києві практично ігнорувались карантинні заходи до впровадження повного локдауну - Рубан
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Запроваджені в столиці 18 березня обмежувальні заходи майже повністю ігнорувались до впровадження суворих карантинних обмежень з 5 квітня. Про це УНН розповів заявив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
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“Що стосується локдауну, що запроваджений з 18 березня цього року, спочатку ми зустрілись із недотриманням вимог постанови КМУ і ігноруванням роботи. У результаті було впроваджено посилений режим на минулому тижні. Якщо взимку дотримувались майже до 95% карантинних заходів, то 81% у цьому локдауні, попередньо, до впровадження (з 5 квітня посилених заходів — ред.), не дотримувалось цих заходів”, — сказав Рубан.
Деталі
Говорячи про порушників, яких вдалось виявити від початку запровадженого карантину, очільник ГУ Держпродспоживслужби розповів, що напередодні було складено протокол зокрема щодо однієї зі шкіл — “Мідгард”, — яка працювала попри заборону.
Довідково
Мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 18 березня повідомив, що з 20 березня в столиці запроваджують суворий карантин.
Обмеження мали тривати до 9 квітня та передбачали заборону:
• Роботи закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)
• Роботи торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)
• Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)
• Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)
• Присутності глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).
Однак навіть після цього, в столиці спостерігалось погіршення епідситуації. Як наслідок, Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Так, заборонена робота шкіл, а проїзд у громадському транспорті тепер — лише за спецперепустками.