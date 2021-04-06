У Києві практично ігнорувались карантинні заходи до впровадження повного локдауну - Рубан

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“Що стосується локдауну, що запроваджений з 18 березня цього року, спочатку ми зустрілись із недотриманням вимог постанови КМУ і ігноруванням роботи. У результаті було впроваджено посилений режим на минулому тижні. Якщо взимку дотримувались майже до 95% карантинних заходів, то 81% у цьому локдауні, попередньо, до впровадження (з 5 квітня посилених заходів — ред.), не дотримувалось цих заходів”, — сказав Рубан.

Деталі

Говорячи про порушників, яких вдалось виявити від початку запровадженого карантину, очільник ГУ Держпродспоживслужби розповів, що напередодні було складено протокол зокрема щодо однієї зі шкіл — “Мідгард”, — яка працювала попри заборону.

Довідково

Мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 18 березня повідомив, що з 20 березня в столиці запроваджують суворий карантин.

Обмеження мали тривати до 9 квітня та передбачали заборону:

• Роботи закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)

• Роботи торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)

• Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)

• Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)

• Присутності глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується також і сьогоднішнього великого футбольного матчу, що відбудеться в Києві).

Однак навіть після цього, в столиці спостерігалось погіршення епідситуації. Як наслідок, Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Так, заборонена робота шкіл, а проїзд у громадському транспорті тепер — лише за спецперепустками.