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В Киеве практически игнорировались карантинные меры до внедрения полного локдауна - Рубан

Киев  •  УНН

 • 19596 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Введенные в столице 18 марта ограничительные меры почти полностью игнорировались до внедрения строгих карантинных ограничений с 5 апреля. Об этом УНН рассказал заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Цитата

"Что касается локдауна, что введен с 18 марта этого года, сначала мы встретились с несоблюдением требований постановления КМУ и игнорированием работы. В результате был введен усиленный режим на прошлой неделе. Если зимой придерживались почти до 95% карантинных мероприятий, то 81% в этом локдауне, предварительно, до внедрения (с 5 апреля усиленных мер - ред.), не соблюдалось этих мероприятий", - сказал Рубан.

Детали

Говоря о нарушителях, которых удалось выявить с начала введенного карантина, глава ГУ Госпродпотребслужбы рассказал, что накануне был составлен протокол в частности по одной из школ - "Мидгард", - которая работала несмотря на запрет.

Справка

Мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 18 марта сообщил, что с 20 марта в столице вводят строгий карантин.

Ограничения должны были продолжаться до 9 апреля и предусматривали запрет:

• Работы учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)
• Работы торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)
• Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека)
• Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)
• Пприсутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).

Однако даже после этого, в столице наблюдалось ухудшение эпидситуации. Как следствие, Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Так, запрещена работа школ, а проезд в общественном транспорте теперь - только по спецпропускам.

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