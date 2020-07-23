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У Києві поруч з рестораном "Велюр" проходять обшуки

У Києві поруч з рестораном "Велюр" проходять обшуки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Слідче управління Київської області проводить слідчі дії на території поруч з рестораном "Велюр", проте це немає жодного відношення до ресторану. Про це журналісту УНН розповіли у пресслужбі поліції Києва.

Також у пресслужбі поліції Київської області підтвердили, що тривають слідчі дії поблизу ресторану "Велюр".

"Слідчі управління поліції Київщини проводять слідчі дії на території Києва поблизу ресторану ("Велюр" - ред.). Процесуальні дії не пов'язані з цим закладом", - розповіли в пресслужбі.

Додамо, у ЗМІ поширили інформацію, що сьогодні у київський ресторан "Велюр" народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка нагрянули силовики.

Нагадаємо, експерт з кримінальної юстиції Злата Симоненко розповіла, як діяти та чого очікувати, якщо до вас прийшли з обшуками.

Українські Національні Новини

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