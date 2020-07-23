У Києві поруч з рестораном "Велюр" проходять обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Слідче управління Київської області проводить слідчі дії на території поруч з рестораном "Велюр", проте це немає жодного відношення до ресторану. Про це журналісту УНН розповіли у пресслужбі поліції Києва.
Також у пресслужбі поліції Київської області підтвердили, що тривають слідчі дії поблизу ресторану "Велюр".
"Слідчі управління поліції Київщини проводять слідчі дії на території Києва поблизу ресторану ("Велюр" - ред.). Процесуальні дії не пов'язані з цим закладом", - розповіли в пресслужбі.
Додамо, у ЗМІ поширили інформацію, що сьогодні у київський ресторан "Велюр" народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка нагрянули силовики.
Нагадаємо, експерт з кримінальної юстиції Злата Симоненко розповіла, як діяти та чого очікувати, якщо до вас прийшли з обшуками.