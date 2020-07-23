В Киеве рядом с рестораном "Велюр" проходят обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Следственное управление Киевской области проводит следственные действия на территории рядом с рестораном "Велюр", однако это не имеет никакого отношения к ресторану. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе полиции Киева.
Также в пресс-службе полиции Киевской области подтвердили, что продолжаются следственные действия вблизи ресторана "Велюр".
"Следователи управления полиции Киевской области проводят следственные действия на территории Киева вблизи ресторана ("Велюр" - ред.). Процессуальные действия не связаны с этим заведением", - рассказали в пресс-службе.
Добавим, в СМИ распространили информацию, что сегодня в киевский ресторан "Велюр" народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко нагрянули силовики.
Напомним, эксперт по уголовной юстиции Злата Симоненко рассказала, как действовать и чего ожидать, если к вам пришли с обысками.