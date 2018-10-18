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У Києві попрощались із видатним футболістом Олегом Базилевичем

У Києві попрощались із видатним футболістом Олегом Базилевичем

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Після важкої та тривалої хвороби 16 жовтня на 81-му році життя помер видатний український футболіст, заслужений тренер СРСР та України Олег Петрович Базилевич, передає УНН з посиланням на сайт ФФУ.

“Перед матчем Ліги націй Україна — Чехія переповнені трибуни харківського стадіону "Металіст" та наша національна команда вшанували пам’ять Олега Петровича хвилиною мовчання та оплесками.

А сьогодні на НСК "Олімпійський" відбулося прощання з видатним майстром. У сумній церемонії взяли участь керівники ФФУ та представники тренерських штабів усіх збірних команд України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олега Базилевича поховали на Байковому кладовищі, поруч із могилою Валерія Лобановського.

“У 60-ті роки минулого століття нападник київського "Динамо" Олег Базилевич здобув любов і шану вболівальників яскравими виступами у складі біло-синіх, виборов із киянами титул чемпіона СРСР 1961 року та володаря Кубка Союзу 1964-го, шість разів входив до списку 33-х найкращих футболістів країни.

Видатною була й тренерська кар’єра Олега Петровича. У тандемі з Валерієм Лобановським він був одним із творців славетної команди "Динамо" 70-х, ініціатором впровадження в тренувальний процес передових наукових розробок. В якості тренера став чемпіоном СРСР 1974-го, 1975 років, володарем Кубка СРСР 1974 року, Кубка володарів кубків та Суперкубка УЄФА 1975 року.

Багато років Олег Базилевич служив українському футболу на різноманітних посадах, брав безпосередню участь у становленні національної збірної незалежної України, ставши в непрості часи одним із перших її тренерів”, — розповіли у Федерації.

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