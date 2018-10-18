У Києві попрощались із видатним футболістом Олегом Базилевичем

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Після важкої та тривалої хвороби 16 жовтня на 81-му році життя помер видатний український футболіст, заслужений тренер СРСР та України Олег Петрович Базилевич, передає УНН з посиланням на сайт ФФУ.