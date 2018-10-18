В Киеве попрощались с выдающимся футболистом Олегом Базилевичем

"Перед матчем Лиги наций Украина - Чехия переполненные трибуны харьковского стадиона "Металлист" и наша национальная команда почтили память Олега Петровича минутой молчания и аплодисментами.

А сегодня на НСК "Олимпийский" состоялось прощание с выдающимся мастером. В печальной церемонии приняли участие руководители ФФУ и представители тренерских штабов всех сборных команд Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Олега Базилевича похоронили на Байковом кладбище, рядом с могилой Валерия Лобановского.

"В 60-е годы прошлого века нападающий киевского "Динамо" Олег Базилевич снискал любовь и уважение болельщиков яркими выступлениями в составе бело-синих, завоевал с киевлянами титул чемпиона СССР 1961 года и обладателя Кубка Союза 1964-м, шесть раз входил в список 33-х лучших футболистов страны.

Выдающейся была и тренерская карьера Олега Петровича. В тандеме с Валерием Лобановским он был одним из создателей знаменитой команды "Динамо" 70-х, инициатором внедрения в тренировочный процесс передовых научных разработок. В качестве тренера стал чемпионом СССР в 1974, 1975 годов, обладателем Кубка СССР 1974 года, Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года.

Много лет Олег Базилевич служил украинскому футболу на различных должностях, принимал непосредственное участие в становлении национальной сборной независимой Украины, став в непростые времена одним из первых ее тренеров", - рассказали в Федерации.