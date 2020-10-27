У Києві попередили про обмеження на вхід до трьох станцій метро через футбольний матч

Повідомляється, що сьогодні, 27 жовтня, у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:55) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Інтер" (Мілан), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

"Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська". Після її закінчення, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Нагадаємо, вболівальник клубу Іван Бездудний заявив, що матч "Динамо" – "Ювентус" пройшов із низкою порушень карантинних норм.