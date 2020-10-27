У Києві попередили про обмеження на вхід до трьох станцій метро через футбольний матч
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні на станціях столичного метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого" можливе обмеження на вхід для пасажирів через футбольний матч між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Інтер". Про це УНН повідомляє із посилання на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
Повідомляється, що сьогодні, 27 жовтня, у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:55) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Інтер" (Мілан), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.
"Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська". Після її закінчення, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Нагадаємо, вболівальник клубу Іван Бездудний заявив, що матч "Динамо" – "Ювентус" пройшов із низкою порушень карантинних норм.