В Киеве предупредили об ограничении на вход в три станции метро из-за футбольного матча
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня на станциях столичного метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" возможно ограничение на вход для пассажиров из-за футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Интер". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
Сообщается, что сегодня, 27 октября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:55) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Интер" (Милан), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
"Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская". После ее окончания с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
Отмечается, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Напомним, болельщик клуба Иван Бездудный заявил, что матч "Динамо" - "Ювентус" прошел с рядом нарушений карантинных норм.