У Києві помер хлопчик з Одещини, якого підпалив п'яний батько
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні вранці у Київському опіковому центрі помер шестирічний Сашко, який постраждав під час пожежі в селі Федосіївка, що на Одещині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Катерина Ножевнікова, яка допомагає збирати кошти для родини постраждалих. Цю інформацію УНН підтвердили і в ГУ НП в Одеській області.
“Перевозити і ховати малюка буде районна влада. Ще одне маленьке життя згасло через провину дорослих. Так страшно і безглуздо”, — написала К. Ножевнікова.
Нагадаємо, як повдомляв УНН, 14 січня в приватному будинку села Федосіївка Окнянского району 37-річний батько сімейства розлив на підлогу бензин, пригрозивши підпалити будинок. Пари бензину спалахнули, і в результаті серйозно постраждали 25-річна жінка і двоє її малолітніх дітей 4 і 6 років. Маму і її шестирічного сина відправили на лікування до Києва. Відносно батька суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.