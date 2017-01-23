У Києві помер хлопчик з Одещини, якого підпалив п'яний батько

“Перевозити і ховати малюка буде районна влада. Ще одне маленьке життя згасло через провину дорослих. Так страшно і безглуздо”, — написала К. Ножевнікова.

Нагадаємо, як повдомляв УНН, 14 січня в приватному будинку села Федосіївка Окнянского району 37-річний батько сімейства розлив на підлогу бензин, пригрозивши підпалити будинок. Пари бензину спалахнули, і в результаті серйозно постраждали 25-річна жінка і двоє її малолітніх дітей 4 і 6 років. Маму і її шестирічного сина відправили на лікування до Києва. Відносно батька суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.