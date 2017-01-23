В Киеве умер мальчик из Одесской области, которого поджег пьяный отец
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня утром в Киевском ожоговом центре скончался шестилетний Саша, пострадавший во время пожара в селе Федосеевка, что в Одесской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Екатерина Ножевникова, которая помогает собирать средства для семьи пострадавших. Эту информацию УНН подтвердили и в ГУ НП в Одесской области.
"Перевозить и хоронить малыша будет районная власть. Еще одна маленькая жизнь погасла по вине взрослых. Так страшно и бессмысленно", - написала Е.Ножевникова.
Напомним, как сообщал УНН, 14 января в частном доме села Федосеевка Окнянского района 37-летний отец семейства, разлив на пол бензин, пригрозил поджечь дом. Пары бензина вспыхнули, и в результате серьезно пострадали 25-летняя женщина и двое ее малолетних детей 4 и 6 лет. Маму и ее шестилетнего сына отправили на лечение в Киев. В отношении отца суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.