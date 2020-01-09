У Києві поліція затримала чергового "злодія в законі"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. У Києві поліція затримала "злодія в законі" на прізвисько "Камо Московський". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
За даними поліції, “Камо Московський” незаконно потрапив до України, аби уникнути кримінальної відповідальності за статус “злодія в законі” на території Російської Федерації та встановити контроль над злочинними групами в Україні.
Як вказано, 57-річний уродженець Грузії та громадян РФ був коронований у 1983 році в Тбілісі. Неодноразово був засуджений за скоєння тяжких злочинів, зокрема. Загалом провів у місцях позбавлення волі РФ, у тому числі строгого режиму, понад 30 років. Останній раз звільнився у жовтні 2019 року.
"Аби не допустити реалізації злочинних планів "злодія в законі", правоохоронці за допомогою оперативних служб Нацполіції встановили його місцеперебування. У неділю, 5 грудня, оперативники затримали його. За сприяння Державної міграційної служби України та за рішенням суду "злодія в законі" на 6 місяців помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства", - додали у поліції.
Вирішується питання щодо його примусового видворення із забороною в’їзду в Україну строком на п’ять років.
Нагадаємо, на Херсонщині затримали "злодія в законі" з бази даних Інтерполу.