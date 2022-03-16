У Києві поліцейські затримали уродженця росії за підозрою у пособництві ворогу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України затримали біля станції метро у столиці підозрілого чоловіка. З’ясувалося, що він - раніше судимий за особливо тяжкі злочини уродженець росії, передає УНН з посиланням на повідомлення МВС.
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У телефоні 38-річного зловмисника поліцейські виявили фото позицій ЗСУ з різних областей України, зброї і техніки.
Оперативники встановили, що у 2014 році затриманий звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вуличний розбій та вбивство.
Затриманого передали працівникам СБУ для проведення слідчих дій.