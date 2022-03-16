В Киеве полицейские задержали уроженца россии по подозрению в пособничестве врагу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины задержали возле станции метро в столице подозрительного мужчину. Выяснилось, что он - ранее судимый за особо тяжкие преступления уроженец россии, передает УНН со ссылкой на сообщение МВД.
Детали
В телефоне 38-летнего злоумышленника полицейские обнаружили фото позиций ВСУ из разных областей Украины, оружие и технику.
Оперативники установили, что в 2014 году задержанный освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за уличный разбой и убийство.
Задержанного передали работникам СБУ для проведения следственных действий.