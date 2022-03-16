В Киеве полицейские задержали уроженца россии по подозрению в пособничестве врагу

Детали

В телефоне 38-летнего злоумышленника полицейские обнаружили фото позиций ВСУ из разных областей Украины, оружие и технику.

Оперативники установили, что в 2014 году задержанный освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за уличный разбой и убийство.

Задержанного передали работникам СБУ для проведения следственных действий.