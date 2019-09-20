У Києві поки не планують починати опалювальний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Не зважаючи на помітне похолодання у столиці поки не планують вмикати опалення. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
“Опалювальний сезон у Києві ще не починатимуть, бо відповідно до закону орган місцевого самоврядування має право розпочинати опалювальний сезон коли середньодобова температура протягом 3 днів досягає нижче 8 градусів і є перспектива похолодання. Ми бачимо прогноз, що +16, +18 градусів буде”, — повідомили у пресслужбі.
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Нагадаємо, в Україні ближче до середини тижня очікується подальше похолодання — на 3-5 градусів.