В Киеве пока не планируют начинать отопительный сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Несмотря на заметное похолодание в столице пока не планируют включать отопление. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
"Отопительный сезон в Киеве еще не будут начинать, поскольку в соответствии с законом орган местного самоуправления вправе начинать отопительный сезон, когда среднесуточная температура в течение 3 дней достигает ниже 8 градусов и перспектива похолодание. Мы видим прогноз, что 16, 18 градусов будет", - сообщили в пресс-службе.
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Напомним, в Украине ближе к середине недели ожидается дальнейшее похолодание - на 3-5 градусов.