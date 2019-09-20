На початок опалювального сезону Україна може накопичити 21 млрд кубометрів газу в ПСГ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Україна планує на початку опалювального сезону накопичити 21 млрд кубометрів газу у підземних газосховищах. Про це на прес-брифінгу в Києві сказав міністр енергетики та охорони довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
“Ми закачуємо обсяги у підземні газосховища, вони зараз більші ніж минулі обсяги більш ніж на 4 млрд — у нас 19,6 млрд кубів у підземних газосховищах. Планується, що на початок опалювального сезону у нас вже може бути 21 млрд кубометрів газу”, — сказав Оржель.
Він зауважив, що в процесі тристоронніх переговорів з Єврокомісією і Росією щодо поставок газу, що відбулись напередодні, з‘явився певний конструктив, втім Україна не виключає, що договір на транспортування може не бути підписаний.
Як повідомляв УНН, до початку опалювального сезону необхідно накопичити в ПСГ не менше 20 млрд кубометрів газу. Це дасть можливість Україні пройти наступний осінньо-зимовий період, навіть з врахуванням повної зупинки Газпромом транзиту з 1 січня 2020 року, нагадали в АТ.