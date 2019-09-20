К началу отопительного сезона Украина может накопить 21 млрд кубометров газа в ПХГ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украина планирует в начале отопительного сезона накопить 21 млрд кубометров газа в подземных хранилищах. Об этом на пресс-брифинге в Киеве сообщил министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.
“Мы закачиваем объемы в подземные газохранилища, они сейчас больше чем прошлые объемы более чем на 4 млрд — у нас 19,6 млрд кубов в подземных хранилищах. Планируется, что к началу отопительного сезона у нас уже может быть 21 млрд кубометров газа”, — сказал Оржель.
Он отметил, что в процессе трехсторонних переговоров с Еврокомиссией и Россией по поставкам газа, которые состоялись накануне, появился определенный конструктив, впрочем Украина не исключает, что договор на транспортировку может не быть подписан.
Как сообщал УНН, до начала отопительного сезона необходимо накопить в ПХГ не менее 20 млрд кубометров газа. Это даст возможность Украине пройти следующий осенне-зимний период, даже с учетом полной остановки Газпромом транзита с 1 января 2020 года, напомнили в АО.