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У Києві показник тестування на коронавірус становить 210 тестів на 100 тис. людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Показник тестування в Києві – найвищий в Україні, сказав на брифінгу у вівторок мер Києва Віталій Кличко, передає корреспондент УНН.

У Києві показник тестування на коронавірус становить 210 тестів на 100 тис. людей

"Через те, що все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу, відповідно – збільшується кількість тестувань. Показник тестування в Києві сьогодні – найвищий в Україні. І становить 210 тестів на 100 тисяч людей", – повідомив Кличко.

Він зазначив, що всього в комунальних медзакладах та лабораторному центрі з початку пандемії досліджено понад 99 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР. Методом ІФА – на виявлення антитіл – зробили понад 17,5 тисячі тестів. Зразки досліджують також і в приватних та державних клініках.

"Продовжують активно працювати в столиці і мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на COVID-19 у пацієнтів удома. Тільки 1 вересня бригадами відібрано 923 зразки. А всього з початку роботи мобільних бригад – понад 58 тисяч", – сказав міський голова.

Як повідомляв УНН, Міністерство охорони здоров’я України планує збільшити кількість тестувань на COVID-19 за допомогою використання швидких тестів на антиген, які вже роблять у США.

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