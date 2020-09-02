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В Киеве показатель тестирования на коронавирус составляет 210 тестов на 100 тыс. человек

Киев • УНН

 • 13954 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине, сказал на брифинге во вторник мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

В Киеве показатель тестирования на коронавирус составляет 210 тестов на 100 тыс. человек

"Из-за того, что все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса, соответственно - увеличивается количество тестирований. Показатель тестирования в Киеве сегодня - самый высокий в Украине. И составляет 210 тестов на 100 тысяч человек", - сообщил Кличко.

Он отметил, что всего в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовано более 99 тысяч образцов биоматериала методом ПЦР. Методом ИФА - на выявление антител - сделали более 17,5 тысячи тестов. Образцы исследуют также и в частных, и государственных клиниках.

"Продолжают активно работать в столице и мобильные бригады медиков, которые забирают биоматериал для анализа на COVID-19 у пациентов дома. Только 1 сентября бригадами отобрано 923 образцов. А всего с начала работы мобильных бригад - более 58 тысяч", - сказал городской глава.

Как сообщал УНН, Министерство здравоохранения Украины планирует увеличить количество тестирований на COVID-19 с помощью использования быстрых тестов на антиген, которые уже делают в США.

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