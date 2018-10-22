У Києві подорожчали хліб, алкоголь і масло
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. З початку року у Києві подорожчав певний перелік соціальних продуктів харчування. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Зокрема, зросли ціни на хліб - у середньому на 12,3%. Також подорожчало масло вершкове - на 6,9%, молоко - на 5,7%, олія соняшникова - на 2,4%, макаронні вироби - на 9,5%.
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При цьому, подешевшали цукор і яйця - на 3,7% та 7,3% відповідно.
Алкоголь та сигарети у середньому подорожчали на 12,6%.
Нагадаємо, як писав УНН, в Україні планували підняти акцизи на алкоголь, проте відповідну пропозицію уряду в парламенті не підтримали.
Також нагадаємо, що останнє подорожчання алкоголю пов’язане з переглядом МРЦ.
Мінімальні ціни на спиртне зросли на 12%. Експерти тоді наголошували на необхідності такого кроку з метою протистояння "сірому" ринку алкогольної продукції.