У Києві починають формуватися п'ятничні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У п’ятницю станом на 14:30 на дорогах Києва вже почали формуватись затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Ускладнення руху транспорту наразі помітне у центрі міста – на бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, на вулицях Хрещатик, Мечникова, Шовковична, Великій Васильківській, Льва Толстого та Пушкінська.
Також затори спостерігаються Набережним шосе, вулицями Велика Житомирська, Нижній Вал, Набережно-Лугова, Юрія Ілленка, Межигірська, Богатирська та Сирецька. Значно ускладнено рух вулицею Велика Окружна, проспектом Валерія Лобановського, Голосіївським проспектом, проспектом Науки, бульваром Дружби Народів.
Затори утворились на мосту Метро та Південному мосту.
Ускладнено рух навколо Дарницької площі, на вулицях Будівельників, Євгена Сверстюка, Вифлиємській.
Як повідомляв УНН, з початком дощу з вечора 26 вересня і до ранку п’ятниці у Києві сталося 230 дорожньо-транспортних пригод.