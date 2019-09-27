В Киеве начинают формироваться пятничные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В пятницу по состоянию на 14:30 на дорогах Киева уже начали формироваться пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Осложнения движения транспорта пока заметны в центре города - на бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, на улицах Крещатик, Мечникова, Шелковичная, Большой Васильковской, Льва Толстого и Пушкинской.
Также пробки наблюдаются Набережным шоссе, улицами Большая Житомирская, Нижний Вал, Набережно-Луговая, Юрия Илленко, Межигорская, Богатырская и Сырецкая. Значительно затруднено движение по улице Большая Окружная, проспектом Валерия Лобановского, Голосеевским проспектом, проспектом Науки, бульваром Дружбы Народов.
Пробки образовались на мосту Метро и Южном мосту.
Затруднено движение вокруг Дарницкой площади, на улицах Строителей, Евгения Сверстюка, Вифлеемской.
Как сообщал УНН, с началом дождя с вечера 26 сентября и до утра пятницы в Киеве произошло 230 дорожно-транспортных происшествий.