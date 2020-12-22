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У Києві підскочив добовий приріст випадків COVID-19: найбільше - знову на Дарниці

Київ • УНН

 • 16091 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. За минулу добу у Києві на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 1159 людей, що більше, ніж добою раніше. Найбільше випадків другу добу поспіль - у Дарницькому районі. А загальна кількість підтверджених випадків за весь час пандемії - понад 102 тисячі. Про це у Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У Києві підскочив добовий приріст випадків COVID-19: найбільше - знову на Дарниці

"Ще 1159 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 26 людей. Усього коронавірус забрав життя 1749 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 102 282", - повідомив мер столиці.

Захворіли за добу, з його слів, 644 жінки віком від 18 до 88 років, 424 чоловіки віком від 18 до 90 років, 39 дівчаток від 5 місяців до 17 років та 52 хлопчика від 2 місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, 36 медиків.

До лікарень столиці за добу госпіталізували 121 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 1242 людини. Усього коронавірус подолали 33 981 житель Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 232, у Дніпровському — 201. Та в Солом‘янському районі — 140 випадків", - вказав Кличко.

Нагадаємо, в Україні на ранок 22 грудня зафіксовано вже 979 506 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 600 288 осіб, летальних випадків – 16 897. Добовий приріст нових випадків захворювання - понад 8,5 тисячі, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих за добу значно перевищує кількість захворілих. При цьому активних хворих за добу поменшало на 5 739 - до 362 321 осіб.

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