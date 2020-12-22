В Киеве подскочил суточный прирост случаев COVID-19: больше всего - опять на Дарнице
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 1159 человек, что больше, чем сутками ранее. Больше всего случаев вторые сутки подряд - в Дарницком районе. А общее количество подтвержденных случаев за все время пандемии - более 102 тысяч. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Еще 1159 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 26 человек. Всего коронавирус унес жизни 1749 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 102 282", - сообщил мэр столицы.
Заболели за сутки, по его словам, 644 женщины в возрасте от 18 до 88 лет, 424 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 39 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 52 мальчика от 2 месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 36 медиков.
В больницы столицы за сутки госпитализировали 121 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 1242 человека. Всего коронавирус преодолели 33 981 житель Киева.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 232, в Днепровском - 201. И в Соломенском районе - 140 случаев", - отметил Кличко.
Напомним, в Украине на утро 22 декабря зафиксировано уже 979 506 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 600 288 человек, летальных исходов - 16 897. Суточный прирост новых случаев заболевания - более 8,5 тысячи, рост по сравнению с сутками ранее, впрочем количество выздоровевших за сутки значительно превышает количество заболевших. При этом активных больных за сутки стало меньше на 5739 - до 362 321 человек.