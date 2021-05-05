У Києві побільшало активних хворих на COVID-19, померли ще 16 людей

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“143 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 16 людей. Усього за період пандемії в місті 4697 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 196 735”, — повідомив Віталій Кличко.

Деталі

Водночас, за даними з карти РНБО, у столиці наразі хворіють на COVID-19 загалом 67 427 осіб, приріст активних хворих за добу - 89 осіб. Так, у Києві наразі 19,34% від усіх активних хворих у країні.

За минулу добу у столиці, за інформацією Кличка, зокрема, захворіли: 88 жінок віком від 18 до 84 років і 44 чоловіки віком від 22 до 87 років. А також п’ять дівчаток від 1 до 15 років та шість хлопчиків віком від 1 до 17 років.

До лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 39 хворих на коронавірус, а також 152 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 38 людей. Загалом коронавірус подолали 124 611 жителів столиці.

“Найбільше випадків захворювання (за минулу добу - ред.) виявили в Дарницькому районі — 31, у Шевченківському — 28 та у Дніпровському районі — 19”, — зазначив Кличко.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,09 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 травня, - майже 2,6 тисячі, що дещо більше, ніж днем раніше. Зниження кількості нових випадків за добу з 10 і більше тисяч спостерігається на тлі довгих великодніх вихідних, коли знизилася кількість тестувань.