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В Киеве стало больше активных больных COVID-19, умерли еще 16 человек

В Киеве стало больше активных больных COVID-19, умерли еще 16 человек

Киев  •  УНН

 • 15039 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 143 больных коронавирусом. Умерли 16 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН.

Цитата:

"143 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 16 человек. Всего за период пандемии в городе 4697 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 196 735", - сообщил Виталий Кличко.

Детали

В то же время, по данным с карты СНБО, в столице на сегодня болеют COVID-19 в целом 67 427 человек, прирост активных больных за сутки - 89 человек. Так, в Киеве сейчас 19,34% от всех больных в стране.

За минувшие сутки в столице, по информации Кличко, в частности, заболели 88 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 44 мужчины в возрасте от 22 до 87 лет. А также пять девочек от 1 до 15 лет и шесть мальчиков в возрасте от 1 до 17 лет.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 39 больных коронавирусом, а также 152 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 38 человек. В общем коронавирус преодолели 124 611 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания (за минувшие сутки - ред.) обнаружили в Дарницком районе - 31, в Шевченковском - 28 и в Днепровском районе - 19", - отметил Кличко.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,09 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 мая - почти 2,6 тысячи, что несколько больше, чем днем ранее. Снижение количества новых случаев за сутки с 10 и более тысяч наблюдается на фоне длинных пасхальных выходных, когда снизилось количество тестирований.

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