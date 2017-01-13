У Києві побили кур’єра та вкрали піцу

Так, близько п’ятої години ранку від працівника піцерії надійшло повідомлення, що двоє невідомих чоловіків, погрожуючи зброєю, побили його та відібрали піцу.

На місці потерпілий розповів, що у службі отримав заказ на доставку піци. Приїхавши за вказаною адресою, його зустріли двоє невідомих осіб, які накинулися на нього, побили і обікрали.



Із місця події вони втекли, а 36-річний потерпілий одразу повідомив про інцидент поліцейським.



Правоохоронці розпочали пошуки зловмисників — і вже через кілька годин затримали їх. Встановлено, що це місцеві мешканці, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам обрали міру запобіжного заходу — тримання під вартою, їм загрожує до десяти років позбавлення волі.