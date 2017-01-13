В Киеве избили курьера и украли пиццу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Киеве неизвестные применив физическую силу и угрожая оружием, избили курьера и украли у него пиццу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
Так, около пяти часов утра от работника пиццерии поступило сообщение, что двое неизвестных мужчин, угрожая оружием, избили его и отобрали пиццу.
На месте пострадавший рассказал, что в службе получил заказ на доставку пиццы. Приехав по указанному адресу, его встретили двое неизвестных, которые набросились на него, избили и ограбили.
С места происшествия они скрылись, а 36-летний пострадавший сразу сообщил об инциденте полицейским.
Правоохранители начали поиски злоумышленников - и уже через несколько часов задержали их. Установлено, что это местные жители, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам выбрали меру пресечения - содержание под стражей, им грозит до десяти лет лишения свободы.