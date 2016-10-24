У Києві планують зробити Контрактову площу і вулицю Сагайдачного пішохідними
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Київська міська державна адміністрація створить пішохідні зони на Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного у Києві, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
"Реалізація проекту передбачає впровадження нової транспортно-пішохідної схеми з метою створення пішохідної вул. Петра Сагайдачного (від вул. Андріївської до Контрактової площі)", - йдеться у повідомленні КМДА.
Проект втілять у рамках нової транспортної політики, "в основі якої лежить чіткий розподіл пріоритетів між пішоходом, велосипедистом, громадським транспортом, автомобілем, що стоїть, та автомобілем, що рухається", кажуть в КМДА.
Столична влада вже цього тижня розпочне експеримент, який триватиме впродовж місяця, аби визначити доцільність такої зони.