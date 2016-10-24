В Киеве планируют сделать Контрактовую площадь и улицу Сагайдачного пешеходными
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Киевская городская государственная администрация создаст пешеходные зоны на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Реализация проекта предусматривает внедрение новой транспортно-пешеходной схемы с целью создания пешеходной ул. Петра Сагайдачного (от ул. Андреевской до Контрактовой площади)", - говорится в сообщении КГГА.
Проект воплотят в рамках новой транспортной политики, "в основе которой лежит четкое распределение приоритетов между пешеходом, велосипедистом, общественным транспортом, стоящим автомобилем, и автомобилем, движущимся", говорят в КГГА.
Столичные власти уже на этой неделе начнут эксперимент, который продлится в течение месяца, чтобы определить целесообразность такой зоны.