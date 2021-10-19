У Києві підвищили тарифи на тепло. У КМДА запевняють - населення платити більше не буде

Деталі

У КМДА наголосили, що у зв’язку із закінченням терміну дії тарифів для “Київтеплоенерго”, а також стрімким підвищенням вартості газу та зміною умов його закупівлі, нові тарифи встановлено для трьох категорій споживачів: бюджетних і комерційних установ, а також релігійних організацій.

Згідно з документом, тариф на постачання теплової енергії для бюджетних організацій встановлено на рівні 2 732,04 грн/Гкал з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ). Це на 78% більше, ніж попередній тариф (1 616,48 грн/Гкал).

Тариф для інших споживачів підвищено до 2 876,71 гривень, для релігійних організацій — до 2 689,51 гривень.

У той же час у КМДА запевнили, що "зміни не вплинуть на вартість опалення для населення. Тариф на теплову енергію для цієї категорії споживачів у опалювальному сезоні 2021-2022 202 залишаються на рівні минулого року".

Додамо

У столиці із 23 жовтня планують розпочати масове підключення житлових будинків до теплопостачання. Відповідно до чинного законодавства, орган місцевої влади може ухвалити рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура буде до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.