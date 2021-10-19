В Киеве повысили тарифы на тепло. В КГГА уверяют - население платить больше не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Киеве из-за роста стоимости газа изменились тарифы для коммерческих и бюджетных учреждений. В КГГА уверяют, что тарифы на тепло для населения остались неизменными, передает УНН.
Детали
В КГГА отметили, что в связи с окончанием срока действия тарифов для "Киевтеплоэнерго", а также стремительным повышением стоимости газа и изменением условий его закупки, новые тарифы установлены для трех категорий потребителей: бюджетных и коммерческих учреждений, а также религиозных организаций.
Согласно документу, тариф на поставку тепловой энергии для бюджетных организаций установлено на уровне 2 732,04 грн/ Гкал с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). Это на 78% больше, чем предыдущий тариф (1 616,48 грн/Гкал).
Тариф для других потребителей повышен до 2 876,71 гривен, для религиозных организаций - до 2 689,51 гривен.
В то же время в КГГА заверили, что "изменения не повлияют на стоимость отопления для населения. Тариф на тепловую энергию для этой категории потребителей в отопительном сезоне 2021-2022 202 остается на уровне прошлого года".
Добавим
В столице с 23 октября планируют начать массовое подключение жилых домов к теплоснабжению. Согласно действующему законодательству, орган местной власти может принять решение о начале отопительного сезона, когда среднесуточная температура будет до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.