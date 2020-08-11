У Києві підпалили Tesla, ймовірно, Богдана: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На вулиці Юності у Дніпровському районі Києва невідомі підпалили автомобіль Tesla. Окрім нього вогнем пошкоджено ще дві автівки - Mazda та Honda. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Так, подія сталася у ніч на вівторок, 11 серпня.
“Близько 3-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Tesla на вулиці Юності у Дніпровському районі... Вогнем пошкоджено три транспортні засоби — Tesla і дві припарковані поруч автівки Mazda та Honda, що належать місцевим мешканцям”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що слідчо-оперативна група провела огляд місця події. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, слідчі призначать необхідні експертизи.
Слідчі дії тривають.
Варто додати, що за інформацією деяких ЗМІ, згорілий автомобіль Tesla належить колишньому керівнику ОП Андрію Богдану. На дах автівки нібито поставили сумку з невідомою речовиною, що і стало причиною пожежі.
У поліції відмовились назвати власника авто.
Нагадаємо, що на столичному Хрещатику підпалили автомобіль, палія затримали.