В Киеве подожгли Tesla, вероятно, Богдана: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. На улице Юности в Днепровском районе Киева неизвестные подожгли автомобиль Tesla. Кроме него огнем повреждено еще два автомобиля - Mazda и Honda. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Так, инцидент случился в ночь на вторник, 11 августа.
"Около 3 часов ночи в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Tesla на улице Юности в Днепровском районе... Огнем повреждены три транспортные средства - Tesla и две припаркованные рядом машины Mazda и Honda, принадлежащие местным жителям", - говорится в сообщении.
Сообщается, что следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога, следователи назначат необходимые экспертизы.
Следственные действия продолжаются.
Стоит добавить, что по информации некоторых СМИ, сгоревший автомобиль Tesla принадлежит бывшему руководителю ОП Андрею Богдану. На крышу автомобиля якобы поставили сумку с неизвестным веществом, что и стало причиной пожара.
В полиции отказались назвать владельца автомобиля.
Напомним, что на столичном Крещатике подожгли автомобиль, поджигателя задержали.