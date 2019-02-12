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У Києві підпалили машину матері депутата-"свободівця"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні вночі згорів автомобіль, що належав матері депутата міськради Києва від партії ВО "Свобода" Володимира Назаренка. Він пов'язує цей інцидент зі своєю громадсько-політичною діяльністю, передає УНН з посиланням на прес-службу партії.

Повідомляється, що близько 1:50 ночі біля проспекту Перемоги, 37б невідомі підпалили автомобіль Toyota Land Cruiser, що належить матері депутата, за допомогою запалювальної суміші.

"Намагаються залякати за принципову політичну позицію", - пояснив Назаренко на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначила прес-служба партії, депутат проводив "активну боротьбу з незаконними забудовами та розливайками, а також російським бізнесом в Україні".

Раніше УНН повідомляв, що кандидат у президенти від партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський запропонував ввести військовий податок з прибутків у розмірі 10%. 

Нагадаємо, у Полтаві за одну ніч спалили шість автомобілів

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