У Києві підпалили машину матері депутата-"свободівця"

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні вночі згорів автомобіль, що належав матері депутата міськради Києва від партії ВО "Свобода" Володимира Назаренка. Він пов'язує цей інцидент зі своєю громадсько-політичною діяльністю, передає УНН з посиланням на прес-службу партії.