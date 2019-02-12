В Киеве подожгли машину матери депутата-"свободовца"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня ночью сгорел автомобиль, принадлежавший матери депутата горсовета Киева от партии ВО "Свобода" Владимира Назаренко. Он связывает этот инцидент со своей общественно-политической деятельностью, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии.
Сообщается, что около 1:50 ночи возле проспекта Победы, 37б неизвестные подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий матери депутата, с помощью зажигательной смеси.
"Пытаются запугать за принципиальную политическую позицию", - пояснил Назаренко на своей странице в Facebook.
Как отметила пресс-служба партии, депутат проводил "активную борьбу с незаконными застройками и разливайках, а также российским бизнесом в Украине".
Ранее УНН сообщал, что кандидат в президенты от партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский предложил ввести военный налог с доходов в размере 10%.
Напомним, в Полтаве за одну ночь сожгли шесть автомобилей .