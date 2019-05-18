У Києві підлітка в навушниках збив електропотяг, його госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Молодий хлопець у Києві потрапив під колеса електропотяга і потребував невідкладної допомоги. Його з пораненнями доставлено в одну зі столичних лікарень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію України у Facebook.
За інформацією свідків, хлопець йшов по залізничній колії в навушниках, тому не чув звукові сигнали електропотяга. Машиніст застосував екстрене гальмування, завдяки чому суттєво зменшив швидкість руху, але до моменту зіткнення не встиг повністю зупинитися.
На місці інспектори виявили юнака з сильною кровотечею. Він кричав від болю та намагався встати.
Хлопець перебував у стані шоку. Патрульні заспокоїли його, аби він не нашкодив собі різкими рухами. Водночас охоронці порядку оглянули ушкодження хлопця та зупинили кровотечу.
До приїзду медиків інспектори надали 15-річному підлітку усю необхідну домедичну допомогу та повністю зупинили кровотечу. Надалі потерпілого шпиталізували до лікарні.
Нагадаємо, у Київській області 17-річного хлопця збив електропотяг, в якому їхала його мати.