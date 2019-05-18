У Києві підлітка в навушниках збив електропотяг, його госпіталізовано

КИЇВ. 18 травня. УНН. Молодий хлопець у Києві потрапив під колеса електропотяга і потребував невідкладної допомоги. Його з пораненнями доставлено в одну зі столичних лікарень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію України у Facebook.