В Киеве подростка в наушниках сбил электропоезд, он госпитализирован
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. 15-летний подросток в Киеве попал под колеса электропоезда и нуждался неотложной помощи. Его с ранениями доставлен в одну из столичных больниц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульной полиции Украина в Facebook.
По информации свидетелей, парень шел по железнодорожному пути в наушниках, поэтому не слышал звуковые сигналы электропоезда. Машинист применил экстренное торможение, благодаря чему существенно уменьшил скорость движения, но к моменту столкновения не успел полностью остановиться.
На месте инспекторы обнаружили юношу с сильным кровотечением. Он кричал от боли и пытался встать.
Парень находился в состоянии шока. Патрульные успокоили его, чтобы он не навредил себе резкими движениями. В то же время стражи порядка осмотрели повреждения парня и остановили кровотечение.
До приезда медиков инспекторы предоставили 15-летнему подростку всю необходимую домедицинскую помощь и полностью остановили кровотечение. В дальнейшем пострадавшего госпитализировали в больницу.
Напомним, в Киевской области 17-летнего парня сбил электропоезд, в котором ехала его мать.