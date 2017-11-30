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У Києві під Солом'янським райвідділом поліції відбувся мітинг

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Під стінами Солом’янського райвідділу поліції в Києві кілька десятків чоловіків влаштували акцію протесту після того, як патрульні поліцейські затримали і доставили у відділок двох водіїв, передає кореспондент УНН.

Наразі активісти чекають звільнення затриманих водіїв, жодних сутичок чи заворушень немає.

Також відомо, що наразі у будівлі райвідділу поліції знаходиться адвокат затриманих.

За даними спільноти “dtp.kiev.ua” сьогодні ввечері поліцейські в Києві зупинили водія іномарки з європейськими номерами, після чого той відмовився показувати документи. На допомогу водію приїхав його син. Між водіями і поліцейськими стався конфлікт, під час якого водії були нібито побиті.

Також повідомляється, що у сумці сина чоловіка знайшли пістолет. Однак він відмовився надати на нього документи, після чого чоловіків затримали.

Як повідомляв УНН, поліція створить робочу групу з протидії незаконному обігу зброї. 

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