У Києві під Солом'янським райвідділом поліції відбувся мітинг

Наразі активісти чекають звільнення затриманих водіїв, жодних сутичок чи заворушень немає.

Також відомо, що наразі у будівлі райвідділу поліції знаходиться адвокат затриманих.

За даними спільноти “dtp.kiev.ua” сьогодні ввечері поліцейські в Києві зупинили водія іномарки з європейськими номерами, після чого той відмовився показувати документи. На допомогу водію приїхав його син. Між водіями і поліцейськими стався конфлікт, під час якого водії були нібито побиті.

Також повідомляється, що у сумці сина чоловіка знайшли пістолет. Однак він відмовився надати на нього документи, після чого чоловіків затримали.

Як повідомляв УНН, поліція створить робочу групу з протидії незаконному обігу зброї.